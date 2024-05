In 7mila per Vinicio e Don Antonio, Oggi c’è Neri Marcorè

Grandissimo successo per il concerto di apertura di ‘Romagna in fiore’ di Ravenna Festival a Castel Raniero, che ha visto settemila persone ballare e applaudire Vinicio Capossela e Antonio Gramentieri sul grande prato alle spalle della ex colonia. La mandria pacifica degli spettatori è arrivata percorrendo a piedi un tratto del tragitto tra Faenza e la collina, immergendosi nel paesaggio, elemento imprescindibile del festival ’Musica nelle aie’ che ha ospitato l’evento e che termina oggi. "Con la presenza e con la musica vorrei testimoniare la mia vicinanza a tutti voi in questa terra" ha detto Capossela, ricordando l’alluvione, contro la quale ’Romagna in fiore’ è un inno di rinascita. Fra le canzoni più acclamate ‘Ovunque proteggi’, ’Signora luna’, ‘Il povero Cristo’, ‘Il bene rifugio’. ’Musica nelle aie’ è proseguito ieri con una giornata densa di eventi, apertasi col concerto all’alba ’La fiorita’ di Rodolfo Santandrea.

Ma oggi è già il giorno del secondo appuntamento di ’Romagna in fiore’: alle 16 alla Casetta del Vento a Riolo Terme ci sarà Neri Marcorè. Il camaleontico artista sarà affiancato per l’occasione dall’amico di lunga data e polistrumentista Domenico Mariorenzi. A fare da sfondo la ricchezza naturalistica tipica della Vena del Gesso Romagnola, recentemente riconosciuta Patrimonio dell’Umanità Unesco.

L’iscrizione è obbligatoria e fino a esaurimento capienza su www.ravennafestival.org; per informazioni 0544 249244 o ravennafestival.org.