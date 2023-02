In altre città progetti per aiutare gli autistici E a Ravenna?

È notizia di questi giorni, che a Gallarate si è inaugurato il primo lotto del centro Terra luna, per la cura dei disturbi dello spettro autistico, voluto dalla Fondazione Bellora, nonché a Piacenza il centro Residenza Laura, con analoga destinazione. Entrambi nascono per rispondere in modo innovativo ed efficace ad un’emergenza socio-sanitaria che coinvolge numerose famiglie del loro territorio e non solo. Oggi assistiamo all’aumento repentino e costante dei bambini con Disturbi dello Spettro Autistico. Secondo i Centers for disease control and prevention di Atlanta, l’autismo avrebbe, oggi, un’incidenza di un caso ogni 59 nascite, nel mondo occidentale. Uno scenario allarmante che genera un bisogno di interventi qualificati, quasi mai disponibili. Questa discrepanza tra domanda e offerta di cure, lascia numerose famiglie sole e disorientate, sommerse da fatiche e difficoltà concrete; incide in modo negativo sulla qualità di vita di moltissimi bambini, collocandoli ai margini della società. Il centro Terra luna contrappone al senso di abbandono e disorientamento vissuto da molte famiglie, un’unica unità di offerta, alla quale affidarsi, che concentra competenze, terapie, sostegno quotidiano, ascolto.

Un altro fiore all’occhiello del progetto, è la realizzazione di alloggi in co-housing, che ospiteranno giovani e adulti, con disturbi dello spettro autistico, inseriti in percorsi di accompagnamento all’autonomia o in residenza temporanea, per offrire sollievo alle famiglie. Accanto a loro, il progetto ’Abitare inclusivo’ prevede anche la presenza di giovani, inseriti in percorsi di studio o lavorativo. Il centro comunità Residenza Laura, è la prima ed unica struttura residenziale nella nostra Regione, per pazienti con gravi forme di autismo e disabilità intellettiva che manifestano disturbi del comportamento. Il centro si propone come una vera comunità terapeutica, un luogo di intervento intensivo con specialisti per utenti con problemi distruttivi e di autolesionismo. Gli utenti, seguono un percorso che ha l’obiettivo finale di riaccompagnarli all’esterno, verso l’inclusione sociale e l’inserimento nel mondo del lavoro. È una comunità, che completa l’attività di servizi già presenti sul territorio, ponendosi come nodo centrale di questa rete di assistenza. Il centro raccoglie persone per tutta l’area dell’Emilia Nord ed è in grado di ospitare 14 pazienti. Ma qui mi fermo, perché sento, a Ravenna, per ora invece… di viaggiare verso la luna e non mi chiamo Samantha Cristoforetti.

Claudia Maioli

madre di una ragazza autistica