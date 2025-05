In anteprima al Mariani il film ’Fuori’ di Martone

Questa sera proiezione in anteprima nazionale al cinema Mariani del film ’Fuori’ di Mario Martone. Prima del film intervento, in live streaming, del regista e delle attrici Valeria Golino, Matilda De Angelis ed Elodie.

Si tratta di uno dei film italiani più attesi della stagione, che vede appunto tra gli interpreti Valeria Golino, Matilda De Angelis, Elodie e Stefano Dionisi.

La proiezione del film – che rientra nell’ambito delle rassegne organizzate da Cinemaincentro in collaborazione con il circolo Sogni Antonio Ricci - sarà preceduta da un saluto iniziale del regista e del cast in live streaming alle 20,45. Al termine del film ci sarà un nuovo collegamento con il regista e il cast del film per un commento della pellicola.

Il film è ambientato a Roma nel 1980. La scrittrice Goliarda Sapienza finisce in carcere per aver rubato dei gioielli, ma l’incontro con alcune giovani detenute si rivela per lei un’esperienza di rinascita.