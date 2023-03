In aprile un weekend dedicato al sake

L’associazione Ascig di Ravenna (Associazione per gli Scambi Culturali fra Italia e Giappone) presenta l’evento ’L’arte del bere in Giappone: il Sake’. L’iniziativa si svolgerà nel weekend tra il primo aprile e il 2 aprile a Ravenna, alla fumetteria Kazuma (via Baracca 13) e al ristorante pub il Darsenale (viale Bosi Maramotti) con l’aiuto dell’ospite Lorenzo Ferraboschi sommelier (foto), certificato della Sake Sommelier Association e proprietario della Sake Company. Il sake, bevanda alcolica dalle origini molto antiche, è ottenuto attraverso la fermentazione del riso miscelato a spore koji e acqua purissima, facilmente reperibile in Giappone grazie alle numerose sorgenti presenti su tutto il suo territorio. L’iniziativa si articolerà in tre eventi.

Sabato primo aprile alle 17 alla fumetteria Kazuma l’autore Lorenzo Ferraboschi presenterà il libro la ’Guida al Sakè’ (Trenta Editore, 2021). Saranno disponibili copie del libro e, a seguire, sarà possibile degustare un sakè, l’ingresso sarà gratuito e senza prenotazione. Domenica alle 15 al ristorante Darsenale di Ravenna ci sarà il mini corso di degustazione di sake, tenuto dal sommelier Ferraboschi. Verranno introdotte le quattro principali categorie di sake (aromatico, rinfrescante, ricco, invecchiato), che potranno essere degustare insieme a diversi abbinamenti di cibo (costo 27 euro, iscrizioni fino a domenica: 392 3777568). 22 euro il costo per l’aperitivo del sakè di domenica alle 19 sempre al Darsenale.