In arrivo due derby:. Cervia-Bagnacavallo e Spiv contro il Reno

Con le gare del quinto turno di andata in programma nel weekend alle porte, comincia ad alzarsi il livello della competizione nel campionato di Promozione. Il fischio d’inizio è domenica alle 15.30. Nel girone D, la giornata è caratterizzata da due interessanti derby. Al ‘Todoli’ di Milano Marittima, il Cervia United ospita il Bagnacavallo. I padroni di casa sono reduci dallo 0-0 di Gambettola. Il terzo posto a -3 dalla vetta (con una gara in meno) è comunque incoraggiante, tanto più che la formazione di mister ‘Momo’ Montanari è l’unica, assieme al Bakia Cesenatico, ad avere ancora inviolata la porta.

Dal canto proprio, l’impatto del Bagnacavallo nella nuova categoria, è stato finora importante, con una vittoria e due pareggi. L’altro derby è quello fra nobili decadute in programma a San Pietro in Vincoli, dove è in arrivo la rinnovatissima Reno. Entrambe le contendenti hanno iniziato con una vittoria, due pareggi e una sconfitta, ed entrambe sono reduci da pareggi senza reti. La tradizione è favorevole allo Spiv. Il bilancio delle ultime 16 sfide incrociate parla di 8 vittorie, 4 pareggi e 4 sconfitte. Dopo il turno di sosta, il Classe torna in campo per sfidare il Riccione sul sintetico del Nicoletti. I biancorossi di mister Polidori sono penultimi con 1 punto e hanno come primo obiettivo quello di sbloccarsi in zona gol. I padroni di casa viaggiano invece a quota 4. Nel girone C, lo Sparta Castel Bolognese (nella foto Mainetti) è di scena a Vado di Setta sul campo del Valsetta Lagaro con cui condivide il 4° posto a quota 7.