In arrivo sette miliardi: "Ma sui cantieri occorrerà vigilare"

"Noi su questo territorio, dopo gli alluvioni del 2023 e del 2024, andremo a distribuire 6-7 miliari di euro, tanto denaro e tanto rischio. Fino ad ora i sindaci e i vari enti hanno lavorato con imprese note, ma a breve iniziano gli appalti e il tema della trasparenza e della legalità farà la differenza, e io non vorrei mai che il nostro e il vostro lavoro potesse essere ‘sporcato’". Non usa mezzi termini Fabrizio Curcio, commissario straordinario per le aree colpite dall’alluvione, intervenuto nel tardo pomeriggio di ieri all’evento organizzato da Confartigianato Ravenna sul tema "Non dimenticare il 2023: dopo l’alluvione in Romagna il punto su risarcimenti e ricostruzione"; il segnale d’allarme è forte e chiaro per le autorità locali ma anche per la Guardia di Finanza (in sala era presente il comandante provinciale Leonardo Brandano): "tutti dobbiamo alzare le antenne perché quando arrivano i soldi può arrivare l’"errore" di qualcuno", ha ribadito Curcio, aggiungendo che servirà controllare da vicino i cantieri per assicurarsi "che chi vince una gara poi la porta a termine. E chi ha responsabilità deve vigilare; dobbiamo investire sulla legalità e garantirla, ne va del nostro onore e dell’onore della nostra comunità".

Si chiude con un appello accorato l’intervento di Fabrizio Curcio che ha passato in rassegna la nuova filosofia che ispira il DL 65 approvato nel luglio scorso dal Governo. "Ora – ha detto Curcio – il commissario ora può intervenire nella programmazione ordinaria e straordinaria. Il Dl 65 riorganizza e semplifica alcune procedure nella parte pubblica e in quella privata, cercando un nuovo equilibrio tra semplificazione e controlli, come succede per i rimborsi. Siamo usciti dalla logica di piani straordinari che finivano in un contesto senza finanziamenti". E adesso gli enti territoriali potranno mettere mano ad un programmazione pluriennale. "Per i lavori pubblici – ha detto Curcio – abbiamo a disposizione 2,7 miliardi in gran parte assegnati e il commissario deve seguire migliaia di opere realizzate da 293 soggetti attuatori". C’è poi il grosso tema dei rimborsi ai privati. I dati aggiornati dicono che sulla piattaforma Sfinge su circa 60mila tra famiglie e imprese danneggiate solo 5.344 hanno presentato la domanda sul portale e i rimborsi sono fermi a 198 milioni.

Ora debutta Indica, la nuova piattaforma online a cui si accede con lo Spid o la carta di identità elettronica. Non si tratta di una vera e propria richiesta di rimborso ma di una manifestazione di volontà a fare la domanda che dà diritto alla priorità nell’analisi della propria pratica e per compilarla c’è tempo fino al 31 ottobre. "Il problema c’è perché non abbiamo dato risposte chiare ai cittadini che ancora non hanno fatto richiesta, causa sfiducia e complessità varie. Vogliamo affrontare il problema". Infine il tema delle delocalizzazioni. Curcio è stato chiaro: "le possibilità degli indennizzi si applicano a chi ha la casa gravemente danneggiata e non può ricostruire in loco. Se un cittadino ha semplicemente paura di abitare in una certa zona non può accedere al beneficio". Da parte sua Emanuela Bacchilega, presidente di Confartigianato Ravenna, aprendo i lavori, ha chiesto procedure più semplici per i risarcimenti perché "non vorremmo essere messi in condizione di non investire nella nostra terra perché c’è sempre il dubbio di quel che può accadere", mentre Manuela Rontini, sottosegretario alla presidenza del Consiglio della Regione Emilia-Romagna, ha insistito sul nuovo clima di collaborazione che si è instaurato tra enti locali e Governo e ha annunciato che a breve ci sarà il bando per il nuovo dirigenti dell’ufficio territoriale di Ravenna dell’Agenzia regionale per la sicurezza e la protezione civile.

Giorgio Costa