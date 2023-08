In arrivo un milione per il teatro E alle famiglie 500mila euro

Sono 7.342 le domande per accedere ai contributi di immediato sostegno presentate dai cittadini dell’Unione dei Comuni a seguito dell’alluvione del maggio scorso, di cui 4.035 solo nel comune di Lugo. Segue Conselice con 1.114 domande, Sant’Agata sul Santerno con 934, Bagnacavallo con 513, Cotignola con 280, Massa Lombarda con 271, Bagnara di Romagna con 158, Alfonsine con 35 e Fusignano con 2. Numeri che si ridimensionano per i Pac, contributi di autonoma sistemazione richiesti da chi ha avuto la necessità di lasciare temporaneamente la propria abitazione. In questo caso le domande presentate sono, per tutta l’Unione, 2.584. In questo caso, a condurre la classifica è Conselice con 1.146 domande, seguito da Lugo, con 523, Sant’Agata sul Santerno con 488, Bagnacavallo con 210, Cotignola con 81, Massa Lombarda con 70, Alfonsine con 49, Bagnara di Romagna con 15 e Fusignano con 2. I dati sono stati diffusi nel corso della commissione consiliare di primo dipartimento convocata nel pomeriggio di giovedì. Durante la riunione sono stati rese note dall’amministrazione anche le destinazioni delle donazioni ricevute. All’area welfare e quindi alle famiglie in difficoltà dell’interno territorio dell’Unione vanno 500.000 euro. Altri 150.000 sono a disposizione delle imprese, sempre in ambito Unione, tramite il bando aperto dalla Camera di Commercio di cui il 50% è indirizzato unicamente alle attività economiche, da quelle agricole a quelle industriali, del comune di Lugo. Restringendo il campo alla sola città di Lugo, ammontano a 600.000 euro circa le risorse, pervenute sempre da donazioni, riservate agli edifici scolastici.

La cifra è costruita dalle somme ricevute dal Resto del Carlino (200.000 euro per le scuole), dal gruppo Conad (300.000 euro per il ripristino di Fondo Stiliano) e dalla Croce Rossa (100.000 euro per la Malerbi). Dall’organizzazione delle Mille Miglia sono arrivati 20.000 euro per il ripristino delle Pescherie mentre il pezzo forte riguarda l’ammontare raccolto per il ripristino del Rossini. La lista contempla al primo posto i 500.000 euro pervenuti dal Gruppo L7 Corriere della Sera, seguiti dai 180.000 messi a disposizione dalla Fondazione Forlì, dai 58.000 euro dell’Assicurazione Reale Mutua, i 20.000 euro dati dalla Diemme ed i 20.000 raccolti da una società di avvocati di Bologna. In arrivo poi, altri 400.000 euro annunciati da una telefonata ricevuta dalla Regione. Un conto che consente – ha chiarito il primo cittadino Davide Ranalli - "di coprire pressochè tutti gli interventi di ripristino contemplati senza gravare sulle casse del comune" e che permetteranno probabilmente di riaprire il teatro il 15 maggio prossimo. A decidere poi la destinazione dei rimborsi che sicuramente arriveranno dalla copertura assicurativa stipulata a protezione del Teatro ma che non serviranno ai ripristini già finanziati dalle donazioni, ci penserà – ha aggiunto- la nuova giunta. Oltre ai dati forniti, poco altro. Per la maggior parte dei commissari dei partiti di opposizione la riunione è stata per lo più una delusione dovuta alla mancanza di dialogo, ristretto unicamente a fornire risposte alle domande, alcune delle quali richieste in forma scritta soprattutto relativamente ad un dettaglio ancora più preciso inerente la destinazione delle donazioni, e alla totale assenza delle "varie ed eventuali" fra i punti all’ordine del giorno che sarebbero servite a introdurre la proposta di cancellare, invece che sospendere, le bollette delle utenze maturate dei mesi scorsi.

Monia Savioli