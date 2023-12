In arrivo un’altra nave di migranti: "Saranno qui dopo tre giorni di viaggio"

Attraccherà nuovamente a Ravenna la Geo Barents. Il prefetto di Ravenna ha ricevuto nella serata dell’altro ieri una chiamata da Roma che lo avvisava del settimo sbarco da quando è attiva la distribuzione dei migranti sul territorio nazionale. Attualmente la nave è a 26 miglia da Tripoli, di fronte alle acque libiche. "La data della partenza – ha spiegato il prefetto Castrese De Rosa – ancora non è nota perché dipende da quando effettuerà i recuperi". Cosa imminente, però, vista la ripresa imponente delle partenze dalla costa libica.

"Servono circa 3 giorni di navigazione per arrivare a Ravenna", ha precisato il prefetto dicendo che la data di arrivo non può essere prevista ad oggi ma potrebbe essere fissata ai primi giorni del 2024. Il precedente attracco della Geo Barents di Medici senza frontiere (Msf) avvenne il 22 novembre scorso con a bordo 57 migranti, dei quali 13 minori non accompagnati. In quell’occasione le operazioni di sbarco sono state inizialmente condotte al terminal crociere di Porto Corsini; successivamente, sono seguite le visite mediche e gli adempimenti di servizi sociali e di polizia presso il Pala De André. Sul fronte immigrazione sono stati accolti nei Centri di accoglienza straordinaria gestiti dalla Prefettura 2.670 cittadini stranieri e di questi oggi risultano presenti 1.366, di cui 1142 richiedenti asilo, 224 profughi ucraini e 56 minori non accompagnati. Sono 92 i CAS in Provincia, gestiti da 11 enti che operano in convenzione con la Prefettura. "Il territorio di Ravenna – ha spiegato De Rosa - sa farsi valere sul profilo dell’accoglienza: non eravamo abituati a questo tipo di situazioni, ma è andato tutto bene abbiamo a disposizione una rete di solidarietà diffusa che funziona da anni. Non abbiamo grandi hub o centri ma disponiamo di strutture diffuse, che è quello che il Ministero ci ha detto di attivare. Grazie alla collaborazione dei Sindaci e alla rete dei gestori sul territorio il modello Ravenna funziona bene. C’è una rete strutturata in regione, ma siamo gli unici ad avere i Cas (centri di accoglienza straordinaria) per i minori. A marzo 2024 rifaremo due bandi per gli enti gestori che sono in scadenza; peraltro, in epoca post-alluvione siamo stati dispensati dall’accoglienza, ma abbiamo colmato il gap successivamente per i minori non accompagnati e abbiamo riassorbito la quota sospesa".

g.c.