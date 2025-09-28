In arrivo undici milioni per la manutenzione delle strade

In arrivo 106 milioni all’Emilia-Romagna per la riqualificazione delle strade provinciali. I fondi rientrano in un piano straordinario nazionale da oltre un miliardo. A Ravenna sono stati assegnati a Ravenna 11,1 milioni. La provincia di Bologna riceverà la quota maggiore con 18,9 milioni, seguita da Modena (13,9 milioni) e Reggio Emilia (13,6 milioni). A Forlì-Cesena vanno 11,1 milioni, a Parma 11,3 milioni. Quote inferiori per Ferrara (10,4 milioni), Piacenza (8,3 milioni) e Rimini (7,4 milioni). Secondo una nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, le risorse tengono conto "delle effettive esigenze di adeguamento della rete stradale gestita dalle province".

Il provvedimento è stato "fortemente voluto dal vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini", si legge nella nota ministeriale.

Il piano nazionale per le infrastrutture stradali provinciali distribuisce fondi per interventi di riqualificazione sull’intera rete da Nord a Sud.

"L’arrivo di oltre 29 milioni di euro dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – dichiara Jacopo Morrone, deputato e Segretario della Lega Romagna – rappresenta un sostegno concreto per la Romagna, frutto dell’impegno e dell’attenzione del ministro Matteo Salvini. Sono risorse che consentiranno di migliorare la sicurezza e la qualità della rete viaria provinciale del nostro territorio. Un investimento significativo che arriva dal Ministero e che rafforza la capacità delle province di garantire infrastrutture moderne, con ricadute anche per il tessuto economico".