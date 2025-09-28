Le risposte di Birmingham

Beppe Tassi
Le risposte di Birmingham
Ravenna
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Accensione riscaldamentoMaltempoNuovi voli RiminiAggressione a BolognaSagre d'autunnoElezioni Marche
Acquista il giornale
CronacaIn arrivo undici milioni per la manutenzione delle strade
28 set 2025
GIORGIO COSTA
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ravenna
  3. Cronaca
  4. In arrivo undici milioni per la manutenzione delle strade

In arrivo undici milioni per la manutenzione delle strade

In arrivo 106 milioni all’Emilia-Romagna per la riqualificazione delle strade provinciali. I fondi rientrano in un piano straordinario nazionale da...

Alcune riparazioni sommarie con l’asfalto in alcune strade in una foto di repertorio

Alcune riparazioni sommarie con l’asfalto in alcune strade in una foto di repertorio

Per approfondire:

In arrivo 106 milioni all’Emilia-Romagna per la riqualificazione delle strade provinciali. I fondi rientrano in un piano straordinario nazionale da oltre un miliardo. A Ravenna sono stati assegnati a Ravenna 11,1 milioni. La provincia di Bologna riceverà la quota maggiore con 18,9 milioni, seguita da Modena (13,9 milioni) e Reggio Emilia (13,6 milioni). A Forlì-Cesena vanno 11,1 milioni, a Parma 11,3 milioni. Quote inferiori per Ferrara (10,4 milioni), Piacenza (8,3 milioni) e Rimini (7,4 milioni). Secondo una nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, le risorse tengono conto "delle effettive esigenze di adeguamento della rete stradale gestita dalle province".

Il provvedimento è stato "fortemente voluto dal vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini", si legge nella nota ministeriale.

Il piano nazionale per le infrastrutture stradali provinciali distribuisce fondi per interventi di riqualificazione sull’intera rete da Nord a Sud.

"L’arrivo di oltre 29 milioni di euro dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – dichiara Jacopo Morrone, deputato e Segretario della Lega Romagna – rappresenta un sostegno concreto per la Romagna, frutto dell’impegno e dell’attenzione del ministro Matteo Salvini. Sono risorse che consentiranno di migliorare la sicurezza e la qualità della rete viaria provinciale del nostro territorio. Un investimento significativo che arriva dal Ministero e che rafforza la capacità delle province di garantire infrastrutture moderne, con ricadute anche per il tessuto economico".

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

Matteo Salvini