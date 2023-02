In ascolto della storia, per crescere e fare memoria

“Fare memoria del passato” è un’espressione che spesso viene utilizzata a scuola o nelle nostre famiglie, ma ne abbiamo davvero compreso il significato? Questa è una delle provocazioni proposte dagli insegnanti agli studenti della scuola secondaria di primo grado “Sacro Cuore” in occasione della Giornata della Memoria. Alcuni restano in silenzio davanti a questa domanda, altri iniziano a riflettere su questa provocazione. F chiede a voce alta: “Perché gli esseri umani sono arrivati a tanta cattiveria? E perché questo accanimento contro gli ebrei?”. Sono dubbi che sorgono spontanei dalla lettura di alcuni passaggi del libro ‘I vicini scomodi’ di Roberto Matatia, che si esprime con parole chiare e toccanti per testimoniare l’esperienza della propria famiglia durante la Shoah. La lettura di questi fatti è importante, perché questa mattina alle 11 nel teatro della scuola, i ragazzi della scuola lo incontreranno proprio per ascoltare dalla sua bocca il racconto di un’esperienza così tragica. D vorrebbe sapere da Matatia quali sensazioni si provino ripensando alla sofferenza vissuta dalla propria famiglia. Un altro compagno si domanda come sia possibile non cedere alla tentazione di rinunciare a tutto, quando ci si trova davanti ad esperienze così traumatiche. Dalle opinioni condivise, emerge una considerazione importante: noi siamo tra i pochi che hanno ancora l’opportunità di ascoltare testimonianze dirette. Forse è proprio questo l’elemento che spesso ci manca per imparare dall’esperienza.

P condivide con i compagni il ricordo di suo nonno, che all’epoca si ritrovò dei soldati nazisti in casa, che si introdussero nella sua dimora senza chiedere il permesso. Eccetto lui, in pochi hanno la fortuna di condividere l’emozione che può trasmettere una voce narrante in prima persona. Incontrare dei testimoni è un’esperienza con la quale siamo sempre meno abituati a confrontarci, perché, per la Shoah, così come per eventi che ci riguardano quotidianamente, mancano spesso testimoni credibili, che comunichino con noi grazie alle parole, alla voce, al corpo e alle emozioni che essi trasmettono. Per questo l’evento di oggi è un appuntamento al quale non si può mancare e che tutto l’istituto desidera condividere con la comunità di Lugo. Vogliamo fare memoria, cioè esperienza del passato, per fare la nostra parte nel passaggio di queste testimonianze.

Scuola media ‘Sacro Cuore’

di Lugo

Prof.ssa Gaia Toccaceli