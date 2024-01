In attesa della gara, incontri coi big del ciclismo e con il giornalista sportivo Beppe Conti

Novità in arrivo per la 27esima Granfondo Via del Sale Fantini Club, in programma dal 5 al 7 aprile a Cervia, al Fantini Club. In attesa del Tour de France, che quest’anno, per la prima volta nella storia, partirà dall’Italia ed avrà il Km 0 della seconda tappa proprio sul lungomare di Cervia, dove si affaccia il Fantini Club, il programma degli eventi collaterali della Via del Sale si aprirà con un esclusivo “evento nell’evento” dedicato proprio al Tour. L’appuntamento è venerdì 5 aprile, presso il Ristorante Calamare del Fantini Club, per una serata di anteprima del Tour De France, organizzata in collaborazione con la Regione, a cui parteciperanno autorità e grandi ospiti del mondo del ciclismo, fra cui alcuni fra i partecipanti e vincitori delle scorse edizioni del Tour (gli organizzatori non hanno ancora svelato i nomi). Il 6 aprile alle 17 infine incontro col giornalista Beppe Conti, autore del libro “Il giallo del Tour“.