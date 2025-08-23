In attesa della schiusa. Tartarughe, 140 volontari a monitorare le 98 uova

Tutto è pronto al Bagno Susanna per la schiusa delle 98 uova di tartaruga depositate a fine giugno sulla spiaggia. "Ci stiamo avvicinando al sessantesimo giorno – spiega Simone D’Acunto, direttore del Cestha – ed è tutto pronto. In realtà i colleghi dell’associazione Tao (Turtles of the Adriatic Organization), che in questi giorni hanno tracciato le temperature della sabbia, ipotizzano che gli ultimi cambiamenti climatici potrebbero aver spostato la schiusa di qualche giorno. Da lunedì quindi inizia il periodo ‘caldo’".

In queste settimane, da quando il nido è stato trovato, in tantissimi si sono fatti avanti per dare una mano, una miriade di volontari che, giorno e notte, hanno controllato le uova, proteggendole e verificando che tutto fosse a posto. "È stato straordinario – continua D’Acunto – e non ci aspettavamo ci fossero così tanti volontari, saranno stati in 140, non tutti con la stessa frequenza, ma ognuno ha fatto quello che poteva. C’è chi si è preso qualche giorno di ferie per poter rimanere vicino al nido. Altri hanno fatto tantissimi turni di notte". Il nido andava infatti protetto da animali predatori, ma anche da eventuali vandali.

"Abbiamo realizzato un corridoio – continua il direttore di Cestha – in direzione del mare, ma è un corridoio chiuso perché il mare di Punta Marina ha i frangiflutti paralleli alla costa e le tartarughine non riuscirebbero a raggiungere il largo. Quando arriveranno al termine del percorso le prenderemo e le porteremo oltre le barriere, probabilmente con i pedalò dello stabilimento balneare". Di solito le minuscole tartarughe appena nate si dirigono verso il mare perché attratte dalla luce. Nelle spiagge deserte, naturali, il mare è la parte più luminosa, qui è diverso. "In zone antropizzate come le nostre – conclude Simone D’Acunto – capita che si confondano perché ci sono molteplici fonti di luce, a partire dai lampioni. È capitato in altre regioni che alcuni piccoli esemplari siano stati ritrovati, morti, sulla strada, in direzione opposta rispetto a mare, perché attratti da luci artificiali. In ogni modo noi siamo pronti e ci auguriamo che, quando arriverà il momento, tutto vada nel migliore dei modi".

a.cor.