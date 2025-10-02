In aula il dramma di Enzo Giardi: "Una voce mi diceva: fallo.... Poi ho capito l’errore atroce"

"La sollevavo dal letto, la baciavo, le dicevo che l’amavo e che non l’avrei mai abbandonata per nessuna ragione al mondo. Ma quella mattina non reagiva più e fui preso dal panico". Con queste parole, tra le lacrime, Enzo Giardi ha rivissuto davanti alla Corte d’Assise quel drammatico 9 settembre 2024, il giorno in cui ha annegato la moglie Piera Ebe Bertini, malata di Alzheimer da anni. Un ricordo spezzato dal pianto e dal rimorso che l’uomo, 72 anni, oggi ai domiciliari presso la sorella, ha affidato ai magistrati Giovanni Trerè e Antonella Guidomei e alla giuria popolare. Un racconto lungo e doloroso, che ha riportato in aula l’intimità di una coppia travolta dalla malattia. "Quella mattina mi sono alzato alle otto, lei dormiva ancora – ha detto Giardi –. Sapevo che il giorno dopo l’avrebbero portata in struttura, alla Rosa dei Venti, come avevano chiesto i miei figli. Sono uscito per fare la spesa, comprando le cose che le piacevano, perché sapevo che non sarebbe più stata a casa con me. Una volta rientrato, ho aspettato che si svegliasse fino a mezzogiorno, poi l’ho alzata dal letto per metterla in piedi. Ma era immobile, catatonica. Era da quattordici ore ferma lì, e io dovevo muoverla per evitare le piaghe. Invece non reagiva più. È stato allora che ho riempito la vasca".

La voce dell’imputato si spezza quando rievoca l’irreparabile: "Era come se me lo dicesse lei. Ho avuto un attimo di ripensamento, ma dentro di me una voce insisteva: devi andare avanti. L’ho fatta scivolare nell’acqua, non ho premuto la testa, non ce n’era bisogno. Quando ho visto che non uscivano più bollicine d’aria ho capito che era finita".

Dopo, Giardi ha chiamato i figli e il 118. "Non mi rendevo conto della gravità di quello che avevo fatto – ha spiegato –. Solo il giorno dopo, in carcere, mi sono reso conto. Mi sono dato dello stupido, dell’imbecille. Sono pentito, non lo rifarei per nessuna ragione al mondo".

Rispondendo alle domande del pm Daniele Barberini e delle sue avvocate, Monica Miserocchi e Antonella Monteleone, l’uomo ha ripercorso anche i lunghi anni della malattia di Piera: dal 2015, con gli interventi al cuore, ai vuoti di memoria del 2017-18, fino alla completa perdita di autonomia. "Mi conosceva ma non sapeva che ero suo marito – ha detto –. Dopo il Covid non era più autonoma, dal 2022 non riconosceva più i parenti, non poteva più guidare nemmeno la bici. Dovevo imboccarla, lavarla, pettinarla, cambiare i pannoloni, controllare che non le venissero piaghe. Di notte mi alzavo per bagnarle le labbra, per impedire che si seccassero le mucose perché dormiva a bocca aperta. Io non mi accorgevo dello stress che accumulavo". Quelle giornate erano segnate anche da episodi che lo avevano provato profondamente: un giorno ritrovò la moglie smarrita in garage, un altro fu lui stesso a trovarsi faccia a faccia con un ladro che aveva appena rovistato la stanza in cui la moglie dormiva, senza che lei si fosse accorta di nulla. I figli avevano insistito più volte per il ricovero, ritenendo impossibile che il padre potesse reggere ancora quel carico. Ma lui si era sempre opposto.

"Per me era un tradimento – ha raccontato –. Lei mi aveva detto che mai e poi mai avrebbe voluto andare in una struttura, furono anche le sue ultime parole. Io pensavo che lì non avrebbero potuto darle quello che le davo io. Le preparavo le spremute, le sbucciavo la frutta, le tagliavo il pesce, la imboccavo. Ogni dieci minuti controllavo se si fosse svegliata. In una struttura non avrebbero avuto questi tempi e questa cura". Alla fine, però, si era rassegnato. "Il venerdì prima mi avevano chiamato perché si era liberato un posto. Volevo subito disdire, ma poi io stesso avevo telefonato per prenotare l’ambulanza". Quando l’avvocato Monteleone gli chiede se avesse mai pensato prima di ucciderla, Giardi risponde senza esitazione: "Assolutamente no. Lei era il senso della mia vita. Io ero felice di averla vicina anche in quelle condizioni. Quella mattina, però, quando non ha reagito mentre la lavavo, sono stato preso dal panico. Provavo tre sentimenti insieme: amore, compassione e angoscia". La sua deposizione ha seguito quella dei figli, ascoltati nelle udienze precedenti. Nessuna associazione femminista si è costituita parte civile: il caso non è stato considerato un femminicidio, ma la storia di un uomo travolto dall’esaurimento e dalla disperazione dopo anni di assistenza.

Ora il processo è entrato nella fase decisiva. Il 5 novembre verrà discussa la perizia psichiatrica, che dovrà stabilire se Enzo Giardi fosse capace di intendere e volere al momento del fatto. Sarà l’ultimo passo prima della sentenza, prevista entro la fine dell’anno, che chiuderà uno dei procedimenti più dolorosi che Ravenna ricordi: una vicenda in cui amore e malattia si sono intrecciati fino a sfociare in un gesto estremo e irreparabile.