In aumento furti e spaccate: "Da marzo controlli potenziati"

Un aumento dei controlli sul territorio, vista anche "la recrudescenza" di furti e spaccate a Lido Adriano, Mezzano e Piangipane. Questo emerge dal resoconto della riunione di ieri mattina del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica.

I presenti hanno deciso "di incrementare i servizi di vigilanza e controllo del territorio, anche in modalità interforze, avvalendosi dei rinforzi delle Squadre Sio - Squadre di Intervento Operativo dell’Arma dei Carabinieri". Queste ultime saranno impiegate sul territorio le prime due settimane di marzo; saranno sul campo in totale 3 squadre con 15 unità aggiuntive alle forze ordinariamente impiegate nell’attività di presidio del territorio.

"L’andamento dei reati nei primi due mesi dell’anno rispetto all’analogo periodo del 2023 registra una diminuzione dei delitti in generali del 12,6%, stabili i furti anche se quelli in abitazione continuano a destare la maggiore preoccupazione – ha dichiarato il Prefetto Castrese De Rosa –. Per questo concentreremo tutte le Forze dell’ordine disponibili e quelle aggiuntive per un maggiore presidio di quelle aree dove registriamo tale tipo di reato come Piangipane, Mezzano e il Forese in generale". Gianni De Lorenzo è il presidente della Pro loco di Lido Adriano. "Una recrudescenza di furti e spaccate? A me non risulta. E dire che ho parlato con i carabinieri anche questa mattina (ieri, ndr). Nessuno tra i cittadini mi ha detto niente. Ma non possiamo che essere contenti per i maggiori controlli annunciati".

Situazione simile a Mezzano, dove a monitorare la situazione c’è Gloria Natali, già presidente del consiglio territoriale. "Non ho informazioni rispetto a questa recrudescenza, ma la notizia del rafforzamento dei controlli è molto positiva. Ogni aumento della sicurezza è ben accetto". Umberto Domenichini presiede la Pro loco di Piangipane. "Confermo quanto detto dalla Prefettura. Da inizio anno ci sono stati parecchi furti - che però non sono in grado di quantificare -, tutti in abitazione. Non ho notizie di furti in attività commerciali. Aggiungo che parecchi non denunciano, se non attraverso i social, quando invece dovrebbero rivolgersi alle forze dell’ordine". Tra le particolarità i furti in casa segnalati "sono avvenuti anche di giorno, quando le persone erano presenti".