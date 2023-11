In auto con pistola e munizioni. Condannato a tre anni, ma assolto per le spaccate

Con un’auto risultata rubata, secondo l’accusa aveva sfondato le vetrate di tre esercizi commerciali. Di fatto quando la polizia lo aveva bloccato, sotto al sedile gli aveva trovato una pistola con cinque colpi e il silenziatore. Per quanto accaduto il 19 settembre scorso, ieri mattina il 30enne Elton Goseni, di origine albanese ma residente nel Milanese e difeso dall’avvocato Francesco Furnari, è stato condannato a tre anni, un mese e 10 giorni di carcere. La procura aveva chiesto cinque anni, ma l’imputato è stato assolto dagli altri capi d’accusa (era stato anche denunciato a piede libero per la ricettazione dell’auto e per i tre tentati furti nei negozi).

Secondo quanto ricostruito dagli agenti delle Volanti, l’allarme era scattato poco prima della mezzanotte quando un uomo alla guida di una vettura rubata - una Toyota Yaris - stava cercando di sfondare la vetrina di un negozio di vicolo Tacchini. Poco dopo la stessa persona aveva tentato medesima sortita - sempre invano - in due negozi di via Dradi. Attorno all’una, una pattuglia della questura aveva intercettato l’auto in viale della Lirica: dalle verifiche era emerso che il veicolo era stato rubato pochi giorni prima a un 53enne di Medicina, nel Bolognese. Alla guida, peraltro senza documenti, c’era appunto il 30enne. Gli agenti aveva allora deciso di dare un’occhiata nell’abitacolo: e qui, sul pianale del sedile lato guida, ecco la pistola con cane armato, silenziatore e cinque cartucce calibro 9x17 di cui una in canna: il giudice ne ha ora ordinato la confisca e la distruzione.

Dall’ispezione di un istruttore di tiro della polizia, è emerso che si trattava di una semiautomatica a salve - di quelle cioè solitamente indicate come scacciacani - originariamente calibro 8 ma modificata in maniera tale da potere sparare vari colpi anche se in maniera non troppo precisa. In definitiva, un’arma da fuoco perfettamente funzionante.

In sede di convalida dell’arresto, in spontanee dichiarazioni il 30enne aveva in buona sostanza detto che l’auto gliela aveva data un amico, che lui non aveva provato a fare nessun furto nei tre negozi e che della pistola non sapeva nulla.