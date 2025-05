In auto provò a uccidere 2 agenti. Giovane davanti al giudice

Stava andando a Milano a fare un giro, avrebbe poi candidamente spiegato. Ma in quell’itinerario dalla Marche (lui è della provincia di Macerata) fino alla Lombardia, aveva rischiato di lasciare un paio di morti in Romagna. Per la precisione tra Faenza, Cotignola e Solarolo dove aveva cercato di investire due agenti della polizia stradale manfreda. E così il 31 agosto scorso il 25enne era stato arrestato per duplice tentato omicidio. Su di lui si erano addensate pure le accuse di lesioni aggravate per avere ferito un agente (prognosi di 10 giorni), resistenza, danneggiamenti per avere speronato due pattuglie, possesso ingiustificato di una mannaia e rifiuto di sottoprsi ai test tossicologici.

Per il giovane, difeso dall’avvocato Aronne Perugini, mercoledì scorso davanti al gup Andrea Galanti e al pm Angela Scorza, è stata la volta dell’udienza preliminare. Secondo il vaglio psichiatrico disposto sulle sue condizioni, era totalmente incapace di intendere e volere al moneto dei fatti. È cioè possibile che nel corso della prossima udienza, fissata per metà mese, il giudice pronuncerà per lui un non luogo a procedere con relativa misura di sicurezza in una idonea struttura. Del resto la sua azione era stata davvero stupefacente. Secondo quanto a suo tempo ricostruito dal gip Janos Barlotti nella ordinanza di convalida, quel giorno (era un sabato) poco dopo le 17.30 gli agenti avevano notato il ragazzo sfrecciare per le strade di Faenza. E così, sirene spiegate, avevano cercato di intimargli l’alt. Ma il 25enne aveva imboccato l’autostrada in direzione Bologna: e, dato che il traffico era congestionato, s’era infilato a tutto gas sulla corsia d’emergenza. Giunto all’altezza dell’area di servizio ’Santerno Est’, era stato affiancato da due pattuglie. Gli agenti erano scesi intimandogli di fare altrettanto. Un assistente capo aveva raggiunto la sua vettura sbarrando il passo: ma il 25enne era ripartito come se nulla fosse: e il poliziotto aveva appena fatto in tempo a schivarsi buttandosi per terra. Nuova fuga e nuovo stop poco più avanti tra le auto ferme in colonna. Una pattuglia lo aveva di nuovo raggiunto intimandogli di spegnere il motore e di scendere: un sovrintendente aveva poco dopo appoggiato le mani sul cofano ottenendo dall’altro questa reazione prima di ripartire rischiando di investirlo: "Sparami in testa".

Nuova fuga nel traffico con pattuglia messa di traverso per fermare il fuggiasco. Un agente con un martelletto era pure riuscito a rompere un finestrino: ma mentre cercava di prendere le chiavi, il traffico era ripartito e così aveva fatto anche il 25enne. Alla barriera di Cotignola aveva forzato un nuovo blocco per entrare nell’A14dir. Era seguito nuovo tentativo di sbarrargli il passo con una pattuglia: ma il 25enne non aveva esitato a tamponare la polizia. E allora, in un momento in cui non c’erano altri automobilisti attorno, un agente aveva sparato dieci proiettili contro il radiatore. Ma il giovane anche così era ripartito contromano speronando la pattuglia. Il definitivo stop per per fortuna arrivato poco dopo.

Andrea Colombari