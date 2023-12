In biblioteca il ’Jubilate Deo’

La ventiquattresima edizione di ’Jubilate Deo. Il Mistero del Natale. Parole e note per la pace’, manifestazione culturale di beneficenza promossa dalla Associazione culturale Ettore Masoni di Russi e dalla Fondazione Capit Ravenna, in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura di Russi, La Bcc ravennate e Ferruzzi Franco srl, è in programma domani alle 20.45 nella Biblioteca Comunale di Russi (via Vecchia Godo, 10). L’iniziativa si svolgerà a favore del progetto “Desideriamo la pace in Palestina” a sostegno dei bambini e dei ragazzi che frequentano le scuole sostenute da Avsi.

’Jubilate Deo’ propone l’esecuzione di canti e brani della tradizione natalizia e gospel, da parte del coro ’San Pier Damiani’ dell’associazione musicale ’Antonio Contarini’, diretto da Daniela Peroni, con Vincenzo Fabbri al pianoforte, e la lettura di poesie da parte degli autori: Maria Giovanna De Pasquale, Luigi Rusticali e Elio Pezzi.