In biblioteca oggi incontro con Adriana Valerio

Oggi alle 17, in biblioteca, l’Assessora alle Pari opportunità Michela Brunelli introdurrà Adriana Valerio, che presenterà ’Eretiche. Donne che riflettono, osano, resistono’ (Il Mulino, 2022). A dialogare con lei, Ileana Montini, giornalista e scrittrice. Adriana Valerio, storica e teologa, è docente di Storia del Cristianesimo e delle Chiese all’Università Federico II di Napoli. È stata presidente dell’Associazione femminile europea per la ricerca teologica e della Fondazione Valerio per la storia delle donne. Organizzano l’Assessorato alle Pari Opportunità del Comune di Cervia, attraverso il Servizio Servizi alla Comunità, il Centro ’SeiDonna’ e la Biblioteca comunale ’Maria Goia’, in collaborazione con l’associazione di volontariato ’Amici della Biblioteca’.