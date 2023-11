In biblioteca si parla di maleducazione

In continuità con gli anni passati, il Comune di Russi propone anche per l’anno scolastico 2023-24 il progetto ‘La comunità educante: Formare, Educare, Ascoltare’. Si comincia oggi alle 18, alla biblioteca comunale in via Godo Vecchia 10, con una conversazione con il pedagogista Francesco Caggio su ‘I bambini e ragazzi italiani sono i più maleducati d’Europa?’.

L’ingresso è libero. Per informazioni tel.0544.587648.