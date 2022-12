In bici contro un’auto in Piazza dei Caduti, 75enne ricoverato

Un grave incidente si è verificato ieri mattina in piazza Caduti per la Libertà, tra un’auto e una bicicletta. In sella a quest’ultima c’era un uomo di 75 anni, al volante dell’auto, invece, un 81enne. In base ai primi accertamenti della Polizia locale, intervenuta per i rilievi, l’auto proveniva da via De Gasperi, quando è entrato in collisione con la bicicletta che transitava dalla rotonda della piazza. Per l’autovettura l’impatto è stato frontale, mentre il ciclista è stato colpito lateralmente sul fianco destro. Inizialmente l’intervento delle ambulanze era stato chiesto con un codice di massima gravità. Medicato sul posto, il ferito è stato trasportato in pronto soccorso con lesioni di media gravità. Il conducente dell’auto è risultato negativo a test dell’etilometro.