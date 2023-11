In bici per Daniele. Tanti cicloamatori all’addio di Beltrani, ucciso da un’auto

In tantissimi ieri hanno partecipato ai funerali di Daniele Beltrani, il ciclista di Porto Fuori morto sabato in un terribile incidente a Forlimpopoli. Alla cerimonia hanno preso parte la moglie e la figlia e fuori dalla chiesa i suoi amici ciclisti lo hanno aspettato con la divisa della polisportiva di Porto Fuori di cui Beltrani era dirigente. Era presente anche il presidente della polisportiva, Secondo Galassi. Volti commossi e scossi hanno seguito con lo sguardo il feretro entrare in chiesa con appoggiata sopra una delle sue maglie da ciclista. Un’altra era all’interno, vicino all’altare, a fianco ai numerosi fiori.

La figlia, con grande compostezza, ha appoggiato sulla bara una rosa bianca prima dell’inizio della cerimonia. Gli amici ciclisti, con cui Beltrani condivideva una passione grandissima, al termine della messa hanno seguito per una cinquantina di metri il carro funebre. Hanno voluto salutare così il loro amico per l’ultima volta.

Daniele Beltrani aveva 57 anni ed era un ex dipendente di Hera in pensione, lascia una moglie e una figlia e da un paio d’anni era diventato nonno.