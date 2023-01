In buchetta solo bollette Ma io ho nostalgia delle cartoline

Pur usando gli attuali strumenti di comunicazione che consentono di scambiare messaggi in tempi rapidissimi, devo dire che sento la mancanza della cartolina. Essa ti poteva giungere da parte di amici in viaggio, persino da posti strani e per me improponibili. Era il pensiero di te che ti giungeva da lontano, suscitando a volte una benevola invidia nei confronti degli amici, perché tali luoghi non avrei mai potuto raggiungerli, ma prima di tutto, gratitudine. Ricordo con quale piacevole sorpresa ricevetti una cartolina da San Vigilio di Marebbe da una ragazza dalla quale mi sarei aspettato poi un rapporto serio e definitivo.

Ormai la cartolina è in disuso, ma, ogni volta che viaggiavo lontano dalla mia città, ero solito inviarne sempre due: una alla mia ex insegnante di latino, oggi molto anziana, e l’altra a mia madre, che purtroppo da qualche anno non c’è più. Ricordo che anche il poeta Mario Luzi, anni fa mi inviò una cartolina di apprezzamento per la mia poesia. Tanti sono i ricordi legati alle cartoline, frutto di amicizia e di caldi affetti. Oggi i mezzi di comunicazione, pur se comodi, mi risultano freddi e asettici.

Penso poi alle cartoline che i militari inviavano ai loro familiari o alla fidanzata con poche parole magari sgrammaticate ma accese di nostalgia e di amore. E le madri e le fidanzate, aspettavano con ansia questo scritto, come un cimelio. A parte ciò, le cartoline parlavano di paesaggi, mostre d’arte e a volte erano di tono scherzoso per esorcizzare le asprezze della vita. Oggi la buchetta della posta ti presenta solo bollette da pagare, messaggi pubblicitari e non più cartoline o lettere scritte a mano. Altri tempi, qualcuno dirà, e bisogna adeguarsi al cosiddetto progresso, anche se certe cose non piacciono. Oggi siamo costretti a memorizzare o ad avere pronti password, codici, Pin, Spid e quant’altro. Tutte cose necessarie, ma meccaniche e fredde, e così i sentimenti paiono essere un retaggio del passato. Anche i carteggi, magari fra persone in dialogo letterario o politico, sembrano destinati al naufragio. Gli stessi auguri natalizi, o quelli per un Anno nuovo, per quanto formali, ti riempivano il cuore. Ricordo in particolare che il poeta di Santarcangelo di Romagna, Gianni Fucci, ogni anno m’inviava una sua poesia natalizia, scritta a mano, con un disegno da lui prodotto. Le conservo tutte, quasi un porta fortuna, perché in quei versi c’era tutta una carica di sentimento e di umanità, che oggi, ormai vecchio, stento a trovare nelle persone.

Nevio Spadoni