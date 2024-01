In calo gli schianti mortali. Ci sono 17 vittime in meno

L’autovelox è stato istituito per costringere gli automobilisti a rallentare e aumentare così la sicurezza stradale. E a tal proposito l’anno scorso è diminuito in maniera sensibile il numero dei ravennati che hanno perso la vita in incidenti stradali. Mentre nel 2022 i morti sulle strade della provincia furono quaranta, nel 2023 le vittime al volante o travolte da altri mezzi sono state ventitré. Si tratta di un trend comune a tutte le le altre province dell’Emilia Romagna, fatta eccezione per quelle di Bologna e Modena. Le strade delle altre sette province paiono invece oggi più sicure: non a caso il totale regionale dei morti su strada è diminuito da 311 a 242.

Automobilisti e motociclisti continuano a essere le principali vittime della strada: di quei 23 morti ravennati dieci viaggiavano su auto, otto su moto, una su un mezzo pesante. Due le vittime fra i ciclisti, e altrettanto quelle fra i pedoni investiti: si tratta di due dati particolarmente importanti perché segnalano un’inversione di rotta rispetto alla mattanza che aveva avuto luogo fra i ciclisti ravennati nel 2022. Per quanto riguarda gli utenti più deboli, Ravenna è risultata invece nel ‘23 la provincia con meno vittime, seconda solo a Piacenza e a pari merito con Rimini.

A livello regionale il panorama è a tinte più fosche: il numero di deceduti aumenta infatti solo fra i pedoni: il totale di chi ha perso la vita muovendosi camminando è passato da 32 persone a 40. "I pedoni deceduti in Emilia Romagna rimangono ancora molti: su questo fronte chiediamo un maggiore impegno a livello di codice della strada contro la distrazione – commenta Mauro Sorbi, presidente dell’Osservatorio per l’educazione alla sicurezza stradale –. Più in generale, i maggiori controlli e i maggiori dispositivi di controllo stanno dando i loro frutti: sono cresciuti nei comuni i velox mobili, il che immaginiamo abbia portato a una generale riduzione della velocità". Filippo Donati