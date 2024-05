In casa un bazar della droga. Sei chili tra hashish e ‘coca’. Coppia arrestata dai carabinieri

Cinque chili di hashish suddiviso in panetti e un chilo di cocaina già confezionata all’interno di vari contenitori per alimenti, bilance digitali e macchine per il sottovuoto, oltre a buste per il confezionamento delle sostanze stupefacenti. È quello che è stato trovato a casa di una coppia, italiana, a Santerno dai carabinieri di Mezzano. Lui 40 anni e lei 36 sono stati arrestati per detenzione ai fini di spaccio.

L’uomo, sospettato di spacciare e tenere hashish nella propria abitazione, è stato raggiunto a casa, appena terminata la giornata lavorativa come operaio. Al momento del controllo l’uomo ha iniziato ad agitarsi, poi ha consegnato un etto di hashish, a suo dire, per uso personale. Ulteriori perquisizioni hanno portato al ritrovamento, in una stanza adibita a deposito/lavanderia, di un vero e proprio bazar della droga per un totale di sei chili di sostanza stupefacente.