In cattedra 1.400 precari: "Un numero troppo alto"

Anno scolastico nuovo, problemi vecchi: da ieri la scuola è ufficialmente aperta, anche se gli studenti torneranno sui banchi il 15 settembre e, come sempre, torna prepotente il problema del precariato. Nella provincia di Ravenna sono quasi 1.400 i posti che dovranno essere coperti con le supplenze, con incarichi cioè che inizieranno il 31 agosto e finiranno il 30 giugno, si tratta di cattedre intere o ‘spezzoni’ che corrispondono ad altrettanti insegnanti, se non di più. "Sono posti disponibili – spiega Francesca Lo Iacono, segretaria generale della Cgil scuola – che però non sono diventati di ruolo e il numero così elevato dà la misura di quanto anche quest’anno, nella nostra provincia, la scuola sia affidata al precariato". Il numero comprende sia gli insegnanti di sostegno che gli altri e, assicura Lo Iacono, "l’impressione, ad una prima analisi, è che a soffrire saranno tutti gli ordini di scuole".

Preso atto della situazione, spiega la segretaria generale della Cgil scuola, ora si tratta di assegnare i posti nei tempi più veloci possibili, per evitare che il 15 settembre ci siano ancora cattedre vacanti. "Abbiamo appena avuto un incontro con l’Ufficio scolastico territoriale – continua Lo Iacono – e abbiamo sollecitato affinché i tempi si accorciassero. Il 4 settembre, tra pochi giorni, ci saranno le assegnazioni per il personale Ata, auspichiamo che nel giro di 48 ore si possa procedere anche con gli incarichi per le supplenze attingendo dalla graduatoria provinciale. In questo modo speriamo di riuscire a coprire, se non tutti, almeno la maggior parte dei posti". Gli anni scorsi non è stato così e, tra intoppi burocratici e legati al mal funzionamento dell’algoritmo, all’inizio delle lezioni non tutte le cattedre erano assegnate. "Resta il fatto – prosegue la sindacalista – che, per garantire uno svolgimento dell’anno scolastico adeguato, anche questa volta si deve ricorrere massicciamente al precariato". Ma una supplenza annuale non assicura la continuità didattica, perché l’anno successivo la giostra riparte. Ad eccezione del sostegno dove, ora, è consentito, su richiesta dei genitori, mantenere lo stesso insegnante, cosa che, in realtà, accadeva anche prima. Quella dei prossimi giorni sarà solo la prima delle ‘chiamate’, soprattutto sul versante del sostegno. Se le ore assegnate non saranno sufficienti a coprire il bisogno, a novembre ci sarà un ulteriore ‘pacchetto di ore in deroga’ che verrà distribuito dove è necessario.

"A tutto questo – conclude Francesca Lo Iacono – si aggiunge il fatto che non sono state esaurite le immissioni in ruolo, così come i concorsi. Le ulteriori assegnazioni avverranno entro il 31 dicembre, significa che, soprattutto alle superiori, dal 1°gennaio arriveranno i titolari di cattedre che, fino a quel momento, erano state coperte da supplenti delle graduatorie d’istituto. Insomma, dopo anni di retorica sulla centralità della scuola, siamo ancora di fronte a una miriade di posti a tempo determinato. I lavoratori della scuola rimangono precari, a dimostrazione di quanto la distanza tra politica e mondo del lavoro sia diventata ormai un solco profondo".

Annamaria Corrado