In cento al pranzo di Natale per i bisognosi "Tra i più poveri tanti anziani che vivono soli"

Il menù della tradizione, i regali di Babbo Natale, lo spirito di comunità e anche le poesie delle feste, che una bimba ha voluto recitare a tutti i commensali. È il calore che hanno trovato a Santa Teresa, attorno a una bella tavola apparecchiata di rosso, un centinaio di persone bisognose al pranzo solidale della vigilia di Natale. All’occasione speciale, fermatasi per via del Covid e tornata quest’anno a tre anni di distanza dall’ultima edizione, hanno collaborato una trentina di volontari, diversi dei quali provenienti da associazioni della città. L’arcivescovo Lorenzo Ghizzoni e il prefetto Castrese De Rosa, inoltre, hanno portato i loro saluti e auguri. A organizzare il pranzo è stata la Caritas diocesana, con l’aiuto della Consulta del volontariato di Ravenna: "È andata bene – racconta Daniela Biondi, coordinatrice del Centro di ascolto diocesano della Caritas –. I volontari hanno preparato un menù che potesse cogliere tutte le esigenze dei commensali, per dare maggiormente un segno d’unità. Per prima cosa abbiamo fatto accoglienza con le famiglie, e un gruppo di persone si è occupato di accompagnare tutti a tavola. Alcuni volontari, dopo aver lavorato, si sono seduti a mangiare assieme ai commensali, anche per scambiare due parole e stare vicini a chi è da solo". Del resto tanti tra i più fragili sono soli: "La maggior parte delle persone che hanno partecipato al pranzo di Natale sono italiane e vivono in nuclei monofamigliari – prosegue Biondi –: tanti sono anziani soli. C’erano anche alcune famiglie con tre figli o più. Rispetto a prima del Covid ci sono persone che non erano mai venute alla Caritas o altre che venivano in passato, da qualche anno erano tornati a camminare sulle proprie gambe e ora sono di nuovo in difficoltà".

Il menù prevedeva piatti di pesce, due primi con pasta fatta in casa (di cui una vegetariana) e carne di vitello. "Tre anni fa c’era il pollo, quest’anno abbiamo scelto qualcosa di ancora più prezioso – aggiunge Buondi –. Il cibo è stato tutto acquistato e lavorato dai volontari".

Al pranzo si partecipava su invito: erano presenti persone seguite dalla Caritas, da Auser, dal dormitorio Re di Girgenti o da altre associazioni del territorio. In totale a tavola al pranzo del 24 dicembre c’erano un centinaio di persone, meno di quelle invitate: "Eravamo predisposti per accogliere più persone, ma alcuni non sono venuti – dice Biondi –. Chissà, forse c’è anche chi si vergogna a farsi vedere. Tra i volontari invece mi ha colpito una donna che ha voluto fare come regalo di Natale al marito, ai tre figli e ai due nipoti il servizio in mensa. Non erano mai venuti ma hanno apprezzato molto la giornata e hanno detto che torneranno in futuro".

A fine pranzo è arrivato Babbo Natale, che ha intonato dei canti natalizi assieme a un’aiutante. A quel punto, di sua spontanea iniziativa, anche una bambina tra i commensali ha voluto recitare ai presenti la poesia natalizia che aveva imparato a scuola. Immancabile la consegna dei doni, "alcuni dei quali destinati a bambini che non erano presenti – spiega Biondi – perché i nonni non erano riusciti a comprare loro qualcosa e hanno chiesto di poter prendere su dei regali per loro. Del resto noi avevamo tanti pacchetti da consegnare".

Anche i doni sono frutti della solidarietà: erano infatti stati tutti offerti dai ravennati, che fino al giorno della vigilia hanno portato giochi e pacchi alla Caritas. "Si può essere partecipi anche col più piccolo gesto – aggiunge Biondi –. Un piccolo passo può fare la differenza".

Sara Servadei