In centro le riprese della serie tv ‘La leggenda del sandalo’

Sono iniziate a Ravenna le riprese di ’La leggenda del sandalo’: una serie tv in sette puntate, ambientate in città, che raccontano di uno strano viaggio nel tempo di quattro adolescenti fino all’epoca di Galla Placidia.

Ideata da Elisa Guzzo, scritta insieme al giovane Andrea Butera (che è anche fra gli interpreti, e che già aveva recitato in due stagioni di ’Summertime’), la serie è un nuovo progetto di Accademia degli Studi con la Vincit Omnis Productions: verrà girata fra luglio e agosto e quindi distribuita in autunno in televisione. La dirige il ravennate Antonio Drago, ed ha fra i protagonisti la nota attrice Barbara Bacci, che ha lavorato in tanti film, come ’L’aquilone di Claudio’ e “Confessioni di una mente pericolosa” per la regia di George Clooney.

Barbara, ravennate di nascita è da molti anni attiva, prima in nord America e poi a Roma,