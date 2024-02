In cerca di un vento nuovo: "Marinara fin qui mai compresa. Ma non è un corpo estraneo"

Quasi 1.900 posti barca potrebbero fare la ricchezza di qualsiasi località. A Marina di Ravenna ci sono, ma servirebbe un vero piano di sviluppo per metterli al centro del business turistico e far sì che possano scatenare tutta la loro potenzialità in fatto di indotto. I numeri parlano chiaro: ai 1.074 posti barca di Marinara, una delle maggiori realtà dell’Adriatico, si sommano i 300 del Circolo velico ravennate, i 230 di Ravenna yacht club e i 150 di Marinai d’Italia. Le quattro realtà hanno un diverso impatto ma tutte concorrono a rendere Marina di Ravenna un punto di approdo importante per i velisti che in inverno faticano a trovare un bar aperto dove prendere un caffè.

"La realtà – spiega Luca Scarabelli, presidente del club nautico Marinara che rappresenta i diportisti ma con un passato da consulente di Marinara stessa – è che la località fatica a comprendere il rilievo che il mondo della vela può avere con una condizione ottima per i velisti che hanno a disposizione il porto diportistico più sicuro dell’Adriatico visto che l’ingresso è stato realizzato per ricevere le grandi navi commerciali. Marina di Ravenna non ha mai avuto questa consapevolezza e a lungo ha guardato a Marinara come ad un corpo estraneo". Un ’corpo’ che ha attraversato molte difficoltà ma oggi pare viaggiare con maggiore tranquillità anche se la società che lo gestisce (la Seaser, in pancia a Sorgeva, società cooperativa che la controlla al 100%) e il manager che lo guida (Davide Sinigaglia) non hanno risposto in alcun modo alle domande sullo stato di salute e sulle prospettive della marina che il Carlino gli ha inviato. Dopo la parte a mare, dal 2005 si avviò la parte a terra, quella più lucrosa nelle aspettative ed il cui flop, invece, concorse al fallimento della Cmr, la cooperativa di Filo d’Argenta che era allora la principale azionista della concessionaria del porto turistico.

Ancora nel 2021 il Tribunale di Ravenna ha omologato l’accordo di ristrutturazione dei debiti di Seaser spa. Seaser era gravata da un debito di 45 milioni di euro a fine 2020, ridotto grazie all’articolo 182 bis a 15 milioni e riscadenziato. I restanti 30 milioni di debito sono stati convertiti in sfp, strumenti finanziari partecipativi. Inoltre, Sorgeva ha iniettato anche nuova finanza in Seaser per 5 milioni di euro. L’operazione non era solo finanziaria, ma prevedeva un vero e proprio rilancio della marina che è avvenuto, anche se gli ultimi dati pubblici indicano un totale dei ricavi nel 2022 per Seaser di 3,25 milioni e ancora una perdita di 313mila euro. In questi anni è stato fatto un grosso lavoro sul fronte della ristrutturazione dei costi e i conti ne stanno lentamente risentendo. Sul fronte immobiliare i 200 appartamenti sono in buona parte di proprietà fino al 2054 (anno di termine della concessione) e quelli in affitto performano bene in estate e la struttura piace molto ai turisti del nord Europa. Meno bene la parte commerciale al piano terra ma, spiega Scarabelli, "è solo un effetto ottico. È la località Marina di Ravenna – dice Scarabelli – ad essere in crisi con tanti negozi che chiudono. Solo che a Marinara li si vede tutti vicini e la sensazione è più forte. La verità è che Marina di Ravenna l’inverno muore e non si fa nulla per tenerla in vita e sarebbe bello se il Comune convocasse un tavolo con tutti gli stakeholder del territorio, diportisti inclusi".

"Se i privati fanno progetti e ce li sottopongono noi li valutiamo – spiega l’assessore al Turismo del Comune di Ravenna Giacomo Costantini – e nel 2023 abbiamo realizzato eventi velistici che hanno dato ampia soddisfazione sia ai partecipanti che agli operatori". Ma anche il mondo della vela sta cambiando. "Purtroppo – spiega Matteo Plazzi, presidente del Circolo velico Ravennate – il diporto a Marina si è trasformato in ormeggio e le barche navigano sempre meno e molto meno di 20 anni fa. Ed è un peccato perché Marina di Ravenna ha una situazione portuale invidiabile. Di progetti con gli enti locali ne facciamo, ma per le regate dello scorso anno che hanno visto in campo 1000 bambini abbiamo mandato a dormire le famiglie fino a Lido Adriano stante il fatto che a Marina non c’è ricettività". Posti barca esauriti anche al Ravenna Yacht club. "Con l’ente locale – spiega il presidente Maurizio Gugliemo – abbiamo un ottino rapporto e concordo sul fatto che sarebbe bello rimettere in campo Festivela. Ma servirebbe una unità di intenti e una collaborazione dalle Marche fino al Ferrarese e non solo tra noi a Ravenna. È già molto organizzare il campionato invernale più partecipato d’Italia che vede in gara 65 barche nelle acque ravennati".