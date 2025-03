In cinque occupavano un edificio

Occupavano abusivamente un immobile abbandonato nel forese: sono così state denunciate cinque persone.

È successo all’alba di giovedì scorso, nell’ambito di un servizio congiunto tra la polizia di Stato e la polizia locale di Lugo, finalizzato proprio a verificare l’eventuale presenza di persone all’interno di alcuni immobili in stato di abbandono in campagna. È così stata riscontrata all’interno degli edifici la presenza dei cinque cittadini stranieri, che ora dovranno rispondere dei reati di occupazione abusiva di immobile, furto e ricettazione.

In particolare i cinque sono stati trovati dagli agenti in uno stabile di Massa Lombarda: si erano accomodati all’interno con sistemazioni di fortuna. I poliziotti hanno anche rilevato che con sé avevano due biciclette e un monopattino presumibilmente oggetto di furto, dal momento che i cinque non sapevano giustificare il possesso di questi oggetti. Si erano inoltre allacciati abusivamente al contatore esterno della rete elettrica e alle tubature dell’acqua, in modo da avere accesso ai servizi senza pagare.

Durante il sopralluogo gli agenti hanno accertato che uno degli occupanti aveva con sé una modica quantità di hashish per uso personale, motivo per cui è stato segnalato alla Prefettura di Ravenna.

All’esito degli accertamenti è stata avviata una immediata istruttoria dall’Ufficio Immigrazione della questura che ha condotto all’espulsione di due stranieri, in quanto irregolari sul territorio nazionale.

I proprietari dell’immobile, intervenuti sul posto, hanno potuto riprendere possesso dell’edificio.