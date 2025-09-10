’In corte con l’autore’, alla biblioteca Varoli. Liliana Casadei racconta ’I fiori di Giulio’

La biblioteca ’Luigi Varoli’ di Cotignola ripropone in tre mercoledì di settembre dalle 20.30, la rassegna letteraria ’In corte con l’autore’. Il secondo appuntamento è in programma oggi, iliana Casadei dialogherà con Henrique Molinario su ’I fiori di Giulio’ (Scatole parlanti, 2023), che mostra sfacettature diverse dell’amare ed essere amati, a qualunque età.

Laureata in Scienze antropologiche, è autrice dei romanzi ’Come i binari’ (Arduino Sacco Editore, 2014), ’Le imperfezioni’ (Antipodes, 2017), ’Agnese ’(Scatole parlanti, 2019),’ Il monolocale’ (Scatole parlanti, 2021) e delle raccolte di poesie ’Oltre le prigioni del corpo’ (Tempo al libro, 2010), ’Visioni oniriche’ (Eretica, 2017), ’Oceano di stelle’ (Eretica, 2018), ’L’isola che non c’è’ (Eretica, 2019), ’8’ (Eretica, 2021) e ’La giostra sulla luna’ (Nulla die editore, 2023).

Chiude la rassegna mercoledì 17 settembre Cristiano Cavina con il suo primo romanzo giallo L’Ananas no (Bompiani, 2024), costruito sullo sfondo dell’autenticità, della malinconia e dell’allegria delle estati prettamente romagnole.

Tra le varie opere di Cavina, ’Alla grande’ (Marcos y Marcos, 2003), ’Nel paese di Tolintesàc’ (Marcos y Marcos, 2005), ’Un’ultima stagione da esordienti’ (Marcos y Marcos, 2006), ’Scavare una buca’ (Marcos y Marcos, 2010), ’Romagna mia!’ (Laterza, 2012), ’La pizza per autodidatti’ (Marcos y Marcos, 2014), ’Pinna morsicata’, (Marcos y Marcos, 2016), ’La parola papà’ (Bompiani, 2022), ’Tropico del fango’ (Laterza, 2025).

La partecipazione alla rassegna è libera e gratuita e in caso di maltempo le presentazioni si svolgeranno nei locali della biblioteca, adiacente al cortile di casa Varoli. A fine serata, possibilità di vendita e firmacopie da parte degli autori.

Per ulteriori informazioni contattare la biblioteca allo 0545 908874, mail biblioteca@comune.cotignola.ra.it.