In corteo contro l’Adriatica killer

Occorsero quasi vent’anni, fra la metà degli anni 80 e il 2003, per indurre l’Anas (sempre pressata da Comune e Provincia) a costruire la variante della statale Adriatica, a Savio, i cui lavori, iniziati nel ‘93, furono poi interrotti, il progetto fu ridimensionato, e furono conclusi dieci anni dopo. Per anni quasi ogni domenica gli abitanti di Savio organizzavano proteste in strada. La statale tagliava a metà l’abitato e gli incidenti, in gran parte mortali, erano frequentissimi e quando coinvolgevano autotreni accadeva spesso che venissero coinvolte, e distrutte, le case a bordo strada.

A cura di Carlo Raggi