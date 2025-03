In Costa Rica per pescare il tonno più grande

Il luogo di ritrovo è il Rocksea Bar di Marina di Ravenna, che li ospita prima e dopo le uscite in mare ed è uno degli sponsor del Fishing Club. Il goliardico team è in partenza per la Costa Rica, dove parteciperà, come unica presenza italiana qualificata, al Costa Offshore World Championship, i campionati mondiali di pesca d’altura, che si terranno dal 6 al 10 aprile. Tre giorni di gara, con una quarantina di equipaggi selezionati in 120 sfide in 43 paesi del mondo. La spedizione è sostenuta dalla gran parte delle attività del paese, compresi ‘quelli di Marina’ che oggi vivono negli Stati Uniti e in Congo. L’avventura è cominciata nel settembre 2024, quando il team si è spinto in Croazia per partecipare al Trofeo Tunistra di Parenzo. A bordo di "Hook Up", hanno catturato il tonno più grande del torneo, pesante 144 kg e lungo più di due metri, garantendosi la vittoria assoluta e la qualificazione ai mondiali. Il team è composto da Daniele Tarroni, Bernard Kulundzic, Diego Bondi, Vittorio Impellizzeri, Florin Bucur, Carlo Pezzini. "Abbiamo portato Marina di Ravenna sotto i riflettori", dicono. Un’applicazione fornirà in diretta sul web i risultati, oltre ai social rockseafishingclub.

m.v.v.