In crescita i traffici del porto

Il Porto di Ravenna conferma i dati in crescita. Nei primi sette mesi del 2025 ha movimentato 15,7 milioni di tonnellate, +5,4% rispetto al 2024, con sbarchi in aumento e imbarchi stabili. Anche il numero di toccate cresce leggermente. "Questi buoni risultati confermano la bontà del lavoro che insieme alla comunità portuale e alle istituzioni abbiamo portato avanti in questi mesi", dichiara Francesco Benevolo, commissario straordinario dell’Autorità portuale. A trainare il risultato sono i prodotti liquidi (+13,7%), in particolare i petroliferi (+27%) grazie alle navi dirette al rigassificatore, e l’agroalimentare (+16,3%), con il boom dei cereali (+65%). Positivi i materiali da costruzione (+6,6%), legati al distretto ceramico e i container (+7,3%). Mentre arretrano i metallurgici (-5,3%) e, per numero di pezzi, i trailer della linea Ravenna-Brindisi-Catania (-3,3%) e i rotabili (-17,5%). Dalle crociere 127mila passeggeri (-10,8%), a causa dei lavori alla stazione marittima.

Forte diminuzione invece per l’automotive (-65% le Bmw movimentate). In agosto, netta accelerazione: oltre 2,3 milioni di tonnellate (+16,1% su agosto 2024), trainate da agroalimentari, materiali da costruzione e petroliferi. Le stime per i primi otto mesi confermano la tendenza: oltre 18 milioni le tonnellate movimentate (+6,7%).

m.v.v.