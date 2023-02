In crescita il numero di imprese nel territorio

L’Osservatorio economico della Camera di commercio di Ravenna conferma il positivo andamento dell’economia nel corso del 2022. Il bilancio tra aperture e chiusure delle imprese si conferma in miglioramento, attestandosi a quota 104 attività in più tra gennaio e dicembre. A questo saldo corrisponde una crescita dello 0,27 per cento, che rappresenta il dato migliore dell’ultimo decennio. Il contributo più rilevante al risultato annuale è venuto dal settore delle costruzioni, cui si deve oltre il 90 per cento del saldo provinciale.

Spostando l’attenzione dal saldo ai flussi che lo hanno determinato (aperture di nuove imprese e chiusure di imprese esistenti), il rientro delle "tensioni" sulla demografia d’impresa è avvenuto con un aumento delle nascite (incrementate del +5,9 per cento rispetto al 2021) accompagnata da una crescita anche delle cessazioni (+6,1 per cento). A fine dicembre 2022, le imprese registrate in provincia di Ravenna sono 38.424 unità.

Le imprese giovanili aumentano la loro consistenza passando dalle 2.446 unità del 2021 alle attuali 2.483 (37 aziende giovanili in più, per quanto riguarda il confronto fra gli stock, a fronte del risultato registrato nell’anno precedente, pari a +15). Anche per le imprese femminili, nel 2022, il saldo della movimentazione tra aperture e chiusure rimane positivo (+10); risulta però in rallentamento rispetto al dato del 2021 (quando era +33).

Per le imprese straniere la differenza tra aperture e chiusure, sempre positiva (+251 unità), risulta più alta rispetto al dato del precedente anno (+202), con aumenti significativi sia tra le nuove iscrizioni (+32,5 per cento) che per le chiusure volontarie (+40,3 per cento rispetto a quelle del 2021).

lo. tazz.