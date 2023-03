In crescita le imprese femminili: 31 in più

Sono 8.096 (il 21% del totale) le imprese femminili in provincia di Ravenna alla fine del 2022: le aziende in rosa sono 31 in più rispetto al 2021 (+0,4%, a fronte del +0,3% registrato dal sistema imprenditoriale collettivo) e guadagnano 47 unità rispetto al 2019, (+0,6%). La quota di imprese femminili in provincia rimane dunque elevata, in controtendenza con i valori registrati dall’Emilia-Romagna (-0,7%) e quello dell’Italia (-0,4%). Cervia (23%) e Ravenna (22,7%) i comuni con il più alto tasso di femminilizzazione. Il più basso nel comune di Bagnara di Romagna (15,9%). Si concentrano per lo più nei Servizi (33,3%), nel Commercio (24,4%) e nel Turismo (13,6%). È quanto emerge da una recente indagine condotta dall’Osservatorio dell’economia della Camera di commercio di Ravenna sui dati del Registro delle Imprese. "Occorre fare di tutto per accrescere il lavoro femminile – ha sottolineato Antonella Bandoli, presidente del Comitato provinciale per l’imprenditoria femminile della Camera di commercio di Ravenna –. Ancora oggi tante, troppe donne devono affrontare impedimenti e difficoltà per raggiungere una piena parità, con un modello ancora sbilanciato a loro sfavore sui carichi del delicato equilibrio casa-lavoro".

Le imprese femminili straniere sono risultate 1.114, pari al 13,8% del totale delle imprese rosa della provincia di Ravenna: rispetto al 2021 hanno fatto registrare un forte incremento tendenziale (+5,2%) ed è stata la crescita delle imprese femminili straniere a determinare grandissima parte dell’evoluzione positiva complessiva delle imprese femminili.