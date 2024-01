In cucina per sette mesi all’agriturismo Villa Liverzano

Serve un cuoco a Brisighella (scadenza il 9 febbraio). L’agriturismo Villa Liverzano, società agricola di Brisighella, è alla ricerca di un cuoco – naturalmente a norma di legge l’offerta è rivolta ad ambo i sessi – per la preparazione di piatti veloci e di cene non troppo elaborate per gli ospiti interni: si tratta al massimo di 20 coperti. Si richiede la preparazione di pane, biscotti e torte. Inoltre viene chiesto di gestire le materie prime necessarie, di applicare e rispettare le norme di sicurezza e igiene previste dal protocollo HACCP. È necessario collaborare con i gestori dell’agriturismo nell’approvvigionamento delle materie prime e nella stesura del menu. Si richiede il possesso della patente di guida di tipo B, l’essere automuniti e l’ottima conoscenza della lingua italiana. È preferibile un diploma conseguito presso istituto professionale alberghiero, la familiarità con la cucina romagnola, un corso di formazione per alimentaristi e una discreta conoscenza della lingua inglese. Il contratto è di somministrazione di 7 mesi con orario continuato.