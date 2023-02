In dieci anni i giovani caleranno dell’11,5%

Nei prossimi 10 anni la popolazione di Lugo resterà pressochè stabile, ma la sua composizione sarà sicuramente diversa. La lettura sociale ed economica effettuata dal demografo Gianluigi Bovini attraverso l’analisi dei dati anagrafici visti in prospettiva rivela i profondi mutamenti con i quali l’amministrazione pubblica dovrà confrontarsi. Criticità e punti di forza legati alle dinamiche demografiche hanno introdotto la presentazione pubblica del bilancio di previsione del comune per il triennio 2023-2025 seguita nella mattinata di ieri, al teatro Rossini, da una platea poco numerosa e formata in larga parte dai rappresentanti di enti e associazioni di varia natura. La Lugo del 2033, a fronte di un aumento complessivo della popolazione dello 0,1% ipotizzato dalle proiezioni Istat, "vedrà – ha spiegato Bovini – un significativo calo della popolazione più giovane, under 15, in flessione dell’11,5%. In compenso aumenterà del 9.1% la fascia compresa fra i 15 e i 29 anni e diminuirà dell’8% la popolazione in età lavorativa dai 45 ai 64 anni. L’aumento più importante si avrà nella fascia 65-79, con un + 15,7% mentre gli over 80 caleranno del 4,3%. A livello più generale, nel 2040 un emiliano – romagnolo su 3 avrà più di 63 anni. Questi dati...