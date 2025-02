In difesa dei pini di Lido di Savio. Giovedì un nuovo presidio

Il gruppo di cittadini ‘Salviamo i pini di Lido di Savio e Ravenna’ non demorde. Dopo l’affollata visita guidata da un dottore forestale, un ornitologo, un agronomo esperto in piante medicinali e un medico, nuovi appuntamenti per chiedere la tutela dei pini di viale Romagna a Lido di Savio. Giovedì, a partire dalle 11.30, nuova udienza in tribunale a Ravenna per la presentazione del reclamo relativo al ricorso presentato da 71 cittadini e due associazioni per danno alla salute conseguente all’abbattimento dell’alberatura. Prima dell’udienza, il comitato dà appuntamento dalle 10 alle 11 fuori dal tribunale, in viale Randi presso il civico 82, dove si svolgerà un presidio per chiedere la tutela del patrimonio arboreo della località e dire basta ai tagli di alberi sani. Parallelamente all’udienza in tribunale, la partita si giocherà sulle prove di trazione a cui sono già stati sottoposti cinque pini mercoledì 5 febbraio. Cosa dichiareranno gli esiti delle prove?

Il gruppo di cittadini spera ancora di ribaltare la decisione sfavorevole, che porterebbe all’abbattimento dei pini: "Destano stupore due fatti: il primo, che il progetto ‘Parco Marittimo’ avesse ignorato qualsiasi valutazione sulla salute effettiva degli alberi, e procedesse con gli abbattimenti per sole finalità architettoniche. Nonostante questo, ha percepito – a nostro avviso in modo quantomeno dubbio – i finanziamenti Pnrr, che invece prevedono il rispetto del principio di non recare danno ambientale significativo. Solo grazie all’intervento dei cittadini non si è fatta piazza pulita dei pini come se si trattasse di semplice arredo urbano passato di moda. Il secondo, che tali prove vengano condotte nonostante una prima valutazione visiva, dove uno dei massimi esperti d’Italia, il dottor Gian Pietro Cantiani, valutava gli alberi in buono stato di salute. Alle considerazioni del dottor Cantiani si sono aggiunte quelle del dottor Daniele Zanzi, anch’egli esperto di fama internazionale. A questi due fatti sommiamo il fermo diniego da parte del Comune di consentire ai cittadini di effettuare a loro volta prove, tramite tecnici qualificati. Ad ogni buon conto, le prove effettuate sui cinque pini hanno smentito le paventate condizioni di pericolosità già annunciate dall’assessora durante le numerose discussioni di un atto presentato dal consigliere Ancisi sul tema".