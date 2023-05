In distribuzione i prodotti contro le larve di zanzare

Il Comune, in collaborazione con Azimut, organizza un punto informativo per la distribuzione gratuita del prodotto zanzaricida larvicida per la cittadinanza per le giornate di: giovedì 1° giugno e giovedì 6 luglio, dalle 7 alle 12, presso l’area del mercato settimanale (compresa fra il Magazzino del Sale e la Torre di San Michele), a Cervia. I cittadini potranno ritirare gratuitamente i prodotti larvicidi da utilizzare autonomamente nel trattamento dei focolai domestici (tombini, pozzetti, fontane e via dicendo), come disposto dall’ordinanza sindacale n° 152023, e ricevere dagli operatori Azimut presenti informazioni sui comportamenti da mettere in atto al fine di supportare ed ottimizzare l’attività di lotta alla zanzara messa in atto dal Comune da aprile a ottobre.

Si informa inoltre che il prodotto è ritirabile, sempre gratuitamente e per tutto l’arco della stagione, anche a ’Cervia Informa’ in viale Roma 33.