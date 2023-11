In distribuzione la rivista digitale

E’ già in fase di distribuzione, a tutte le aziende associate, il numero 52023 di novembre di

AziendePiù, il bimestrale di Confartigianato della provincia di Ravenna. Come di consueto la rivista, che è interamente dedicata ai temi dell’economia e delle imprese del nostro territorio, è

disponibile anche in download gratuito per tutti, in formato pdf, sul sito dell’Associazione:

www.confartigianato.ra.it