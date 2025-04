In due anni abbattuti tre tralicci Enel

La notte fra il 2 e il 3 novembre 1988 ai margini di via Baiona, alle spalle della zona industriale, in una vasta area all’epoca libera da insediamenti, furono tagliati i piloni di sostegno di un traliccio Enel e poi fatto precipitare. Era il terzo episodio dopo quelli di Tagliata del 4 luglio ‘87 e quello di via Baiona, davanti al capanno Garibaldi, la notte del 22 agosto ‘88 (quella stessa notte una bomba esplose all’ Ascom di Cervia). Gli attentati furono rivendicati da un gruppo anarchico ravennate-forlivese che si firmava ‘Figli della terra’. Ci furono alcuni indagati, ma senza esito processuale.

A cura di Carlo Raggi