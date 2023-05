In due giorni 150 millimetri d’acqua "Una situazione pericolosa"

Nell’arco di 48 ore, 150 millimetri di pioggia. E già oggi accumuli fino a 100 millimetri in collina e tra i 60 e i 70 sulla pianura ravennate. Le previsioni meteo per il nostro territorio, già ferito dall’alluvione dello scorso 3 maggio quando tre grossi fiumi hanno rotto gli argini, sono tremende. Al punto che la Prefettura in una nota scrive che, rispetto alla situazione di inizio mese, "il quadro generale appare più complesso per l’attesa di temporali e per l’innalzamento del livello del mare, che potrebbe comportare difficoltà nel deflusso delle acque dei fiumi, infine le criticità riguardano anche le zone rese già fragili dalle precedenti frane". Abbiamo parlato di quello che succederà con Pierluigi Randi, tecnico meteorologo Ampro.

Randi, la situazione è davvero così allarmante?

"La situazione è piuttosto pericolosa, anche se le allerte spettano alla Protezione civile: io parlo dal punto di vista strettamente meteorologico".

E cosa si osserva a livello meteorologico?

"C’è una depressione molto profonda che è già ora sul Tirreno meridionale e si sta spostando verso nord. Domani e dopodomani (oggi e domani, ndr) ci interesserà con un fronte perturbato piuttosto attivo che indulgerà sulla nostra regione con precipitazioni continue e a tratti intense, con venti forti da nord est specialmente sulla costa".

In collina cosa succederà?

"Il fronte temporalesco impatterà contro l’Appennino, e così i rilievi daranno un’ulteriore spinta verticale alla massa d’aria umida, con piogge più forti".

Si teme un altro ’2-3 maggio’, o anche peggio

"È una situazione che ha qualche analogia con quella. Tra il 2 e il 3 maggio l’evoluzione fu più lenta, questa è più intensa ma dovrebbe essere anche più veloce. Questa perturbazione dovrebbe portare piogge più consistenti ma in una fascia più estesa, interessando una fetta di territorio più vasto. Gli accumuli potrebbero però essere importanti, perché la massa d’aria sta richiamando molto vapore acqueo dal Tirreno, percorrendo il mare in tutta la sua lunghezza. Poi il problema deriva dal fatto che ormai i terreni sono saturi d’acqua e quindi non siamo in grado di permetterci grandi quantità di pioggia".

Si stima che oggi cadranno 100 millimetri di pioggia in Appennino e tra i 60 e i 70 in pianura. È una stima corretta?

"Sì, probabilmente finiremo così. E localmente potrebbero esserci anche numeri superiori. Bisogna tenere l’attenzione alta e lo si sta facendo, il nervo è scoperto dopo quanto accaduto a inizio mese. Certo, molto dipenderà da quanta acqua cadrà".

La paura è tanta

"Certo, specialmente nelle zone alluvionate c’è il ricordo fresco di quello che è successo. Gli argini sono stati ricostruiti dove c’erano state le rotture, ma sono ancora fragili perché freschi. In alcuni casi sono stati protetti da teloni".

Possiamo già stimare quale sarà la fascia oraria in cui cadrà più acqua e quando, all’incirca, dovrebbero fermarsi le precipitazioni?

"Tra domattina e mercoledì mattina, in quelle 24 ore, avremo la pioggia più continua e più battente. Poi non smetterà di colpo, il fenomeno si attenuerà lentamente, ma quella sarà la finestra più impegnativa".

Quando tornerà il sole?

"Probabilmente solo venerdì. Giovedì il sistema temporalesco si sarà attenuato, ma potremo avere ancora qualche pioggia, specialmente in Appennino. Per un miglioramento più deciso andrà meglio venerdì, ma per un’altra settimana il tempo rimarrà instabile, anche se al momento si presume che non ci saranno altri eventi come quelli di domani e dopodomani (oggi e domani, ndr). Resteremo ancora instabili per un po’ di giorni, per avere la garanzia del bel tempo dovremo avere molta pazienza".

Sara Servadei