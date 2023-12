In Duomo una messa col linguaggio dei segni

Domenica, in occasione della Giornata internazionale delle persone con disabilità, l’arcivescovo di Ravenna-Cervia, monsignor Lorenzo Ghizzoni, presiederà in Duomo, alle 11, una messa più ‘accessibile’ per i disabili. Sarà infatti una celebrazione ’audiodescritta’ per persone cieche e tradotta in Lingua italiana dei segni (Lis) grazie alla collaborazione di un interprete. È la prima volta che si sperimenta una celebrazione di questo genere in Diocesi. L’idea è dell’Ufficio di Pastorale delle persone con disabilità con la collaborazione dell’Ente nazionale Sordi, di Unitalsi, Mac e Centro volontari della sofferenza.

L’iniziativa è inserita nel calendario nazionale degli appuntamenti della Pastorale Cei per le persone con disabilità che domani alle 15 organizza un webinar dal titolo ’E vissero per sempre infelici e scontenti? Le persone con disabilità acquisite’ con vari relatori e il saluto di suor Veronica Donatello, responsabile nazionale delle Pastorale delle persone con disabilità. Il webinar si potrà seguire sul canale: https.www.youtube.com@chiesacattolicaitaliana