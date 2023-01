In Europa la sicurezza stradale è presa seriamente

Circa la lettera pubblicata sull’edizione del Resto del Carlino dello scorso 15 gennaio, in cui un lettore si lamenta per la futura installazione di autovelox sulle strade della provincia, vorrei osservare che chi l’ha scritta molto probabilmente non ha viaggiato in Europa e che la nostra Italia è promotore dell’Ue e deve seguire le normative europee, per fortuna.

Chi scrive ha viaggiato in moto in alcuni Paesi dell’Unione europea e posso assicurare che sulle strade, in entrata nei paesi, grandi dischi rossi e bianchi su asfalto indicano il limite di 30kmora. Sulle strade ci sono piccole scatole e telecamere anche sui semafori, attive per multare chi non rispetta i limiti di velocità che sono molto restrittivi. E non mi sembra di aver visto avvisi in precedenza sui controlli di velocità, come in Italia.

Giustamente la giornalista risponde alle mancanze e ai difetti di molti automobilisti: troppi sono distratti alla guida del proprio veicolo, con cellulare, con alcol e in certi casi anche assunzione di droga.

Dobbiamo migliorare la nostra guida: fare attenzione per salvare vite e avere rispetto della velocità per evitare incidenti con morti e feriti.

Romano Boldrini