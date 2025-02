"In futuro nuovi progetti. L’ateneo al fianco del Campus"

La direttrice del dipartimento di Beni culturali di Ravenna, Anna Chiara Fariselli, spiega come "la disattivazione del corso potrebbe dare l’opportunità a nuovi progetti di nascere, contribuendo ulteriormente allo sviluppo del Campus cittadino. In parallelo vi è la possibilità di riprogettare altri corsi di studio, che si sostengano sulle forze didattiche interne al dipartimento, e possano rappresentare realmente un volano per lo sviluppo progettuale del Campus di Ravenna, il che testimonia, in realtà, l’investimento dell’ateneo sulla realtà ravennate".