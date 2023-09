In Germania impianto dei F.lli Righini

L’installatore belga Jan de Nul Negli ha ricevuto il secondo impianto realizzato da F.lli Righini che, come il primo spedito alla fine dello scorso luglio, sarà utilizzato per i campi eolici di Gode Wind 3 e Borkum Riffgrund 3 nel mare del Nord. La nave incaricata per la spedizione è partita dal porto di Ravenna ed è arrivata martedì al porto di Eemshaven, in Germania. Questo tool, di circa 196 tonnellate, installerà la struttura interna che ospita tutti i quadri elettrici della turbina eolica e la piattaforma esterna in cemento sulla quale sono collocati la gru di servizio e tutti i sistemi accessori per la manutenzione e l’ispezione della turbina. Il primo dei due impianti è già stato utilizzato con successo, permettendo l’installazione di strutture secondarie a bordo di 10 pali di fondazione. Anche per il secondo impianto, la particolarità è la possibilità di installare sia la struttura interna che la piattaforma esterna con un unico macchinario operato da remoto. L’azienda ravennate ha sviluppato interamente i due sistemi, chiamati Secondary Steel Installation Tools, che per l’elevata complessità hanno richiesto più di un anno tra progettazione e costruzione.

