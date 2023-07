In manette i ladri di biciclette "Lui aveva messo a segno 30 colpi"

Lui, Fabrizio Tonti, 50enne pescarese trapiantato a Ravenna, secondo le indagini della Polizia locale era uno specialista nel furto di biciclette. Almeno trenta i colpi a lui attribuiti. Bici, ma senza disdegnare monopattini e velocipedi elettrici, taccheggi nei supermercati e furti con scasso su distributori automatici, ma anche furti negli uffici del Comune e persino della cassetta delle offerte alla camera mortuaria. Lei, Gabriela Rodica Stan, 35enne rumena, la fidanzata, lo seguiva facendo il palo mentre lui scassinava i lucchetti. Ed è esattamente questa la scena in cui martedì pomeriggio si sono imbattuti gli agenti. Poco prima, transitando da via Cavour, li hanno visti in sella a due biciclette da donna, una azzurra e una nera. Conoscendone i trascorsi, li hanno seguiti, non prima di avere chiesto ausilio ai colleghi di monitorare i loro spostamenti attraverso le telecamere di videosorveglianza. Giunti all’altezza di un ristorante di via Paolo Costa, hanno notato l’uomo armeggiare attorno al lucchetto e recidere la catena di un’altra bici – valore poi stimato 300 euro –, mentre la ragazza controllava che nessuno li disturbasse. Lasciata la prima bicicletta, l’uomo si è allontanato in sella a quella appena asportata, ma le pattuglie già presenti in zona hanno intercettato entrambi nella vicina piazza Garibaldi. Portati al comando, sono stati arrestati per i reati di furto aggravato e ricettazione.

I proprietari delle tre bici rubate sono stati rintracciati e convocati. Le prime due, è emerso, erano state sottratte la mattina stessa da un’abitazione di via Cavour. Al momento del fermo l’uomo, oltre ad alcuni strumenti da scasso, aveva con sé una sporta con all’interno numerosi salami preconfezionati, valore 100 euro. Dopo un breve controllo è emerso che a patirne il furto, nel pomeriggio, era stato il punto vendita Coop di via di Roma.

Mentre la donna si è mostrata da subito collaborativa, l’uomo ha cercato di sottrarsi al controllo, prima uscendo da una porta laterale, poi pronunciando frasi minacciose nei riguardi del comandante, Andrea Giacomini, e iniziando a spintonare gli agenti a lui vicini. Per questo si è reso necessario immobilizzarlo a terra con l’uso delle manette. Portato in camera di sicurezza su disposizione del Pm Angela Scorza, il giudice ha disposto per entrambi – difesi dall’avvocato Massimo Pleiadi – la misura cautelare degli arresti domiciliari in attesa del processo.

l. p.