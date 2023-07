In Memoria di Ersilio Tonini, Le Acli Ravenna richiedono un Parco, una Via o una Piazza In occasione del decimo anniversario della scomparsa del cardinale Ersilio Tonini, le Acli chiedono di intitolare un parco, una via o una piazza a suo nome. Celebrazioni il 18 luglio con Messa e seminario con mons. Bregantini e l'on. Tabacci.