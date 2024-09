In memoria di Raffaele Rozzi. Morì per salvare gli altri,. Una passeggiata lo ricorderà

Morì per salvare due colleghi e il suo sacrificio non è mai stato dimenticato. E così sabato prossimo l’anello nella passeggiata all’interno del giardino Dian Fossey, nel quartiere San Biagio, conosciuto anche come parco Fagiolo, sarà intitolato al chimico Raffaele Rozzi, morto nel 2007 a 36 anni nel tentativo di salvare la vita a due colleghi, che avevano accusato un malore all’interno di una cisterna a Berantevilla, a qualche centinaio di chilometri da Bilbao. Raffaele si era trasferito nella città spagnola o ed era responsabile d’area di una importante azienda produttrice di biodiesel. Quella mattina un giovane operaio basco era sceso all’interno di una cisterna sul cui fondo c’erano acqua e cascami vegetali. L’ossido di carbonio in breve tempo gli fece perdere i sensi. Il padre dell’operaio avvertì Raffaele che si calò nella cisterna, profonda sette metri. Riuscì ad aiutare i due a risalire per un po’ lungo la scala, poi fu stordito dal venefico gas, cadde e fu ghermito da mezzo metro di acqua melmosa.

I soccorritori recuperarono e portarono in superficie padre e figlio e anche un terzo operaio sceso subito dopo Raffaele, ma per il giovane ravennate non c’era più nulla da fare. All’indomani, il bilancio dell’infortunio si aggravò: all’ospedale morì anche l’uomo che aveva cercato di soccorrere il figlio. Nel 2013 due dei cinque imputati finiti a giudizio furono condannati definitivamente a 17 mesi di reclusione. Gli altri tre, assolti. Il pm aveva chiesto la condanna di tutti e cinque. complessivamente a 14 anni di reclusione.

La cerimonia si svolgerà alle 11 (ingresso da via Zalamella), alla presenza del sindaco Michele de Pascale.

La proposta è stata avanzata dal Comune di Ravenna, che in questi anni ha promosso numerose iniziative di sensibilizzazione sul tema della sicurezza nei luoghi di lavoro. In collaborazione con la Fondazione Flaminia e l’Università di Bologna sono stati realizzati corsi di alta formazione per laureati e lavoratori e bandi per borse di studio rivolti ai ragazzi e alle ragazze degli istituti superiori di Ravenna. La Repubblica Italiana nel 2008 gli rese omaggio con il conferimento della Medaglia d’oro al Valor civile