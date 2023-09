In memoria di Righini Ricci. Premiazioni all’auditorium

"L’Amministrazione comunale continua con determinazione a valorizzare questo premio affinché diventi sempre più attrattivo e conosciuto sul territorio nazionale. Questa edizione è poi particolarmente sentita, perché il 24 ottobre ricorre il trentennale della morte di Giovanna Righini Ricci (foto). Siamo fieri di poterne onorare la memoria continuando a promuovere il Premio a lei dedicato". Così Raffaella Gasparri, assessore comunale alla Cultura di Conselice, alla vigilia della cerimonia di assegnazione del premio di letteratura per ragazzi ‘Giovanna Righini Ricci’, la cui 15esima edizione è in programma oggi dalle 10 all’ auditorium comunale. Il Premio è rivolto a scrittrici e scrittori (maggiorenni e non) di testi destinati a un pubblico tra 11 e 15 anni. La procedura concorsuale è avvenuta attraverso una fase preselettiva a cura della giuria adulti, composta da sette esperti del settore culturale ed educativo, ed è proseguita con la scelta dell’opera vincitrice da parte della giuria ragazzi, costituita da 15 alunni delle scuole medie di Conselice e Lavezzola. Alla scadenza del bando sono pervenute 19 opere inedite sottoposte, in forma anonima, alla lettura della giuria di esperti che ha selezionato le due opere finaliste da sottoporre ai ragazzi. A marzo e aprile gli alunni dell’istituto Foresti si sono dedicati alla lettura delle due opere, arrivando a decretare la vincitrice, che si aggiudicherà il premio di 3mila euro. Dalla scorsa edizione, poi, è stata introdotta un’importante novità: vincolare l’erogazione del premio alla pubblicazione dell’opera vincitrice a cura dell’autore. Ad aggiudicarsi la 15esima edizione del Premio ‘Giovanna Righini Ricci’ è ‘Orfano’, scritta dall’autore, insegnante e formatore milanese Roberto Morgese, che ha ottenuto nove preferenze. Le motivazioni della scelta, espresse dai ragazzi, riguardano sia la profondità delle tematiche affrontate sia il ritmo narrativo in crescendo.

Nata a San Bernardino di Lugo il 7 settembre 1933, Giovanna Righini Ricci è stata una scrittrice italiana di libri per ragazzi, di saggi e articoli su tematiche legate all’educazione e all’istruzione. Ha vissuto un lungo periodo della sua esistenza a Conselice, tanto che la città le ha dedicato la sua biblioteca. La scrittrice è morta a 60 anni il 24 ottobre 1993 a a Bologna.

Lu.Sca.